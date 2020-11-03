В заказнике Забайкалья обнаружены следы незаконной охоты

Предполагаемые браконьеры уже находятся под следствием



В Забайкальском крае инспекторская служба отдела развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) «Дирекции ООПТ» провела два рейдовых мероприятия в заказнике «Читинский» и «Никишинский». На территории одно из заказников были обнаружены следы незаконной охоты.



В пади Шаргальджин, расположенной на территории заказника «Никишинский», инспекторы обнаружили место отстрела дикого копытного животного - останки могли принадлежать самцу лося. На земле и снегу были найдены следы транспортного средства, предположительно, минитрактора и прицепного устройства. Следы вели на крестьянское фермерское хозяйство. На месте отстрела и в КФХ были обнаружены гильзы нарезного охотничьего карабина идентичного калибра.



- При осмотре хозяйства обнаружили минитрактор и прицеп-телегу, на которых явно были видны следы крови и шерсть разных видов диких копытных животных: косули, лося, также рядом с телегой находилась полиэтиленовая плёнка и мешок со следами крови, - рассказал руководитель «Дирекции особо охраняемых природных территорий» Александр Бузинов.



Инспекторы вызвали на место сотрудников отдела министерства внутренних дел России по Читинскому району. Они изъяли минитрактор, прицеп, полиэтиленовую плёнку, мешок, гильзы, окурки, бытовой мусор с отпечатками пальцев и биоматериал для экспертизы. Материалы дела находятся в производстве. Однако владельцы данного КФХ уже находятся под следствием за незаконную добычу лося в 2019 году, а также привлекались к ответственности за незаконную рубку леса.



На территории заказника «Никишинский» запрещены все виды охоты на зверей и птиц. В лесах, расположенных на территории заказника, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

