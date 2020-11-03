За сутки жители Иркутской области лишились трёх миллионов

Аферисты обманули 11 человек



Около 3 миллионов рублей похитили мошенники со счетов доверчивых жителей Иркутской области за одни только сутки. В девяти из 11 случаев аферисты представлялись сотрудниками банка. Для сохранения денежных средств на счетах потерпевших, предлагали выполнить ряд операций, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В четырёх случаях жертвами аферистов стали пенсионеры, перечислившие мошенникам 2,3 миллионов рублей. Так, 63-летняя пенсионерка из Братска пострадала от действий лжесотрудника банка, уверившего ее в том, неизвестные лица пытаются снять со счёта деньги и оформить кредит. Для «отмены» операции потребовались данные банковской карты, в том числе трёхзначный код с обратной стороны и пароли, поступившие в смс сообщении. Передав всю информацию звонившему, потерпевшая лишилась 1 миллиона 780 тысяч рублей. В настоящее время телефон неизвестного недоступен.



Похожая ситуация была у 58-летней пенсионерки города Тулуна. Обманным путем похитили мошенники у нее 264 тысячи рублей. Подобным образом 53-летняя пенсионерка из Бирюсинка Тайшетского района потеряла 54 тысячи рублей.



У 64-летнего пенсионера из Усть-Илимска мошенники похитили 210 тысяч рублей. Ему в течение получаса после размещения на сайте купли-продажи «Авито» объявления о сдаче в аренду квартиры, позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что готов внести предоплату за квартиру. Для этого ему требовалось знать номер карты и коды, пришедшие в смс-сообщениях. После чего с его счета списались деньги, телефон неизвестного недоступен.



В совокупности более 450 тысяч рублей похитили аферисты у 46-летних жительниц из Саянска и Киренска, а также 39-летней жительницы Тулуна. Лжебанкиры требовали назвать номера банковских карт, коды, пришедшие в смс сообщениях в связи с тем, что неизвестные пытались оформить кредит на имя заявителя. Данные банковских карт раскрывали заявители при сообщении лжебанкиров о снижении процентной ставки по кредитам.



У 28-летнего иркутянина мошенники похитили 10 тысяч рублей. Как установили правоохранители, в социальной сети потерпевшему со взломанной страницы знакомого мошенник отправил письмо с просьбой помочь занять денежные средства. После чего, заявитель незамедлительно, решив оказать содействие в сложной ситуации человеку, перечислил злоумышленнику деньги. В настоящее время страница в социальной сети заблокирована.



По данным фактам сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

