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В Улан-Удэ поймали неудачливого вора

В Улан-Удэ поймали неудачливого вора
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вор не знал, что продаёт украденное тем, кто узнает товар

25 октября в Улан-Удэ поймали неудачливого вора, который сам выдал себя работникам обкраденного объекта.

- В полицию обратился гражданин. Он рассказал, что к нему и его товарищу, с которым они отдыхали в находящемся неподалеку кафе, подошёл мужчина. Он предложил купить у него девять упаковок утеплителя. Однако посетители, сами являющиеся работниками стройки, заподозрили, что утеплитель с территории их объекта и обратились в полицию, - рассказали в МВД по Бурятии.

Строители сделали вид, что якобы заинтересовались товаром, а сами дожидались полиции. Оперативники задержали подозреваемого в тот момент, когда он показывал оставленный около стройки «товар».

Ранее 39-летний мужчина подрабатывал в строительной организации грузчиком. Был судим за имущественные и наркопреступления.

Месяц назад он украл и продал 45 канализационных и водосточных труб, а также 20 мешков цемента с этой же стройки, в связи с чем был подвергнут уголовному преследованию.

Украденный утеплитель стоимостью более 5,5 тысячи рублей изъят.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, - уточнили в МВД по Бурятии.

кража
 
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