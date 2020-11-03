Вор не знал, что продаёт украденное тем, кто узнает товар
25 октября в Улан-Удэ поймали неудачливого вора, который сам выдал себя работникам обкраденного объекта.
- В полицию обратился гражданин. Он рассказал, что к нему и его товарищу, с которым они отдыхали в находящемся неподалеку кафе, подошёл мужчина. Он предложил купить у него девять упаковок утеплителя. Однако посетители, сами являющиеся работниками стройки, заподозрили, что утеплитель с территории их объекта и обратились в полицию, - рассказали в МВД по Бурятии.
Строители сделали вид, что якобы заинтересовались товаром, а сами дожидались полиции. Оперативники задержали подозреваемого в тот момент, когда он показывал оставленный около стройки «товар».
Ранее 39-летний мужчина подрабатывал в строительной организации грузчиком. Был судим за имущественные и наркопреступления.
Месяц назад он украл и продал 45 канализационных и водосточных труб, а также 20 мешков цемента с этой же стройки, в связи с чем был подвергнут уголовному преследованию.
Украденный утеплитель стоимостью более 5,5 тысячи рублей изъят.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, - уточнили в МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ поймали неудачливого вора
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вор не знал, что продаёт украденное тем, кто узнает товар
Женщину нашли в задымлённой квартире без сознания
Причиной инцидента стал загоревшийся светильник
По дороге угонщик наткнулся на друзей владельца грузовика
О том, что дети в квартире ночуют без родителей, сообщили соседи
Старшую дочь отправили ночью проверить дом
Грабитель попросил позвонить и не вернул телефон
Молодой человек копал у проезжей части
Капюшон на жертву натянули, чтобы он не видел нападавших
Они успели срубить девять кубометров древесины
Он украл услуг компьютерную технику, документы и деньги из сейфа
Мужчину задержали неподалёку от Листвянки
По данным СМИ, влияние на криминальный мир Бурятии этот смотрящий оказывает несколько лет
Происшествия, 02.11.2020
От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения
Происшествия, 02.11.2020
Ущерб составил более шести тысяч рублей