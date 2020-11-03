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В Иркутской области на пожаре в девятиэтажке едва не погибла женщина

В Иркутской области на пожаре в девятиэтажке едва не погибла женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Женщину нашли в задымлённой квартире без сознания

В понедельник, 2 ноября, в 20:15 на телефон пожарно-спасательной службы города Усть-Илимск поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Наймушина. По словам соседей, в горящей квартире могли находиться люди.

К месту происшествия были направлены три автоцистерны и автолестница. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на седьмом этаже шёл густой дым, 53 жильцам уже вышли из дома.

- В связи с тем, что эта высотка коридорного типа, верхние этажи в подъезде были полностью заполнены дымом. Работать пришлось одновременно по двум направлениям. Первым отделением газодымозащитной службы производилась эвакуация жильцов и разведка, в ходе которой на полу возле дивана в горящей квартире была обнаружена женщина. В спасательном оборудовании её эвакуировали в безопасное место и передали врачам скорой помощи. Вторым отделением с помощью автолестницы был ликвидирован пожар на площади 15 квадратных метров, - сообщил начальник 50 пожарно-спасательной части Усть-Илимска Дмитрий Беловолов.

Звенья газодымозащитной службы по лестничным маршам с верхних этажей при помощи спасательных устройств эвакуировали 20 человек, в том числе восемь детей.

В результате пожара повреждены мебель и личные вещи на площади 15 квадратных метров. Стены закопчены по всей площади.

По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неосторожность при курении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 
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