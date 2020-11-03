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В Иркутской области эвакуировали 122 воспитанника детсада

В Иркутской области эвакуировали 122 воспитанника детсада
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Причиной инцидента стал загоревшийся светильник

Сегодня в 10:54 на пульт пожарно-спасательной службы город Саянска поступил сигнал от автоматической пожарной сигнализации о возгорании в детском саду в микрорайоне Олимпийский. Туда были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Горел светильник в помещении плавательного бассейна, расположенного на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. До прибытия пожарных персонал эвакуировал 122 ребёнка. Пострадавших нет.

В результате пожара поврежден осветительный прибор, закопчен потолок. Происшествие не повлияло на работу детского сада. После ликвидации последствий происшествия дети были возвращены в группы.

Сотрудники МЧС отметили грамотные действия персонала. 

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