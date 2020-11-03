В Иркутской области эвакуировали 122 воспитанника детсада









Сегодня в 10:54 на пульт пожарно-спасательной службы город Саянска поступил сигнал от автоматической пожарной сигнализации о возгорании в детском саду в микрорайоне Олимпийский. Туда были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Горел светильник в помещении плавательного бассейна, расположенного на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. До прибытия пожарных персонал эвакуировал 122 ребёнка. Пострадавших нет.В результате пожара поврежден осветительный прибор, закопчен потолок. Происшествие не повлияло на работу детского сада. После ликвидации последствий происшествия дети были возвращены в группы.Сотрудники МЧС отметили грамотные действия персонала.