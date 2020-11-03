В Иркутской области эвакуировали 122 воспитанника детсада

Причиной инцидента стал загоревшийся светильник
Сегодня в 10:54 на пульт пожарно-спасательной службы город Саянска поступил сигнал от автоматической пожарной сигнализации о возгорании в детском саду в микрорайоне Олимпийский. Туда были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Горел светильник в помещении плавательного бассейна, расположенного на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. До прибытия пожарных персонал эвакуировал 122 ребёнка. Пострадавших нет.
В результате пожара поврежден осветительный прибор, закопчен потолок. Происшествие не повлияло на работу детского сада. После ликвидации последствий происшествия дети были возвращены в группы.
Сотрудники МЧС отметили грамотные действия персонала.
О том, что дети в квартире ночуют без родителей, сообщили соседи
Старшую дочь отправили ночью проверить дом
Грабитель попросил позвонить и не вернул телефон
Молодой человек копал у проезжей части
Капюшон на жертву натянули, чтобы он не видел нападавших
Они успели срубить девять кубометров древесины
Он украл услуг компьютерную технику, документы и деньги из сейфа
Мужчину задержали неподалёку от Листвянки
По данным СМИ, влияние на криминальный мир Бурятии этот смотрящий оказывает несколько лет
От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения
Ущерб составил более шести тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
Малыш ехал не в автокресле
Кража произошла в 111 квартале
Мужчина нанёс множество ножевых ранений