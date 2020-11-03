По дороге угонщик наткнулся на друзей владельца грузовика
29 октября у 46-летнего директора организации по приёму металла в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии с территории базы был угнан грузовик.
Полицейские установили личность угонщика – 26-летнего бывшего работника металлоприёмника. Молодого человека на угнанном автомобиле на дороге вблизи соседнего села Харауз Забайкальского края увидели знакомые директора пункта приёма металла.
Как выяснилось, в грузовике закончилось топливо, и угонщик вынужден был искать попутную машину. Поняв, что в поисках помощи он наткнулся на знакомых своего бывшего начальника, молодой человек оставил грузовик и убежал.
Оперативники задержали его в Улан-Удэ, где он скрывался. Ранее угонщик уже привлекался к уголовной ответственности.
По словам молодого человека, вечером, будучи пьяным, он решил нанести визит знакомому сторожу. Однако не застал охранника, перелез через забор и, увидев грузовик, угнал, чтобы покататься. Задачу облегчили незапертые двери машины и ключу в замке зажигания.
Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии бывший работник угнал с базы грузовик
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