О том, что дети в квартире ночуют без родителей, сообщили соседи
Вчера ночью в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу города Гусиноозёрск поступил звонок от местных жителей. Они сообщили, что в квартире многоквартирного дома закрыты двое детей.
Спасатели оперативно выехали на место и вскрыли замок, предоставив доступ сотрудникам скорой помощи и полиции.
Родителей на месте не оказалось.
- Дети находятся в удовлетворительном состоянии. Они переданы под контроль сотрудника по делам несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии спасатели вскрыли квартиру, где дети ночевали одни
Происшествия, Фото:
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