В Бурятии спасатели вскрыли квартиру, где дети ночевали одни

О том, что дети в квартире ночуют без родителей, сообщили соседи



Вчера ночью в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу города Гусиноозёрск поступил звонок от местных жителей. Они сообщили, что в квартире многоквартирного дома закрыты двое детей.



Спасатели оперативно выехали на место и вскрыли замок, предоставив доступ сотрудникам скорой помощи и полиции.



Родителей на месте не оказалось.



- Дети находятся в удовлетворительном состоянии. Они переданы под контроль сотрудника по делам несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

