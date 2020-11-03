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В Бурятии спасатели вскрыли квартиру, где дети ночевали одни

В Бурятии спасатели вскрыли квартиру, где дети ночевали одни
Происшествия,  Фото:pixabay.com
О том, что дети в квартире ночуют без родителей, сообщили соседи

Вчера ночью в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу города Гусиноозёрск поступил звонок от местных жителей. Они сообщили, что в квартире многоквартирного дома закрыты двое детей.

Спасатели оперативно выехали на место и вскрыли замок, предоставив доступ сотрудникам скорой помощи и полиции.

Родителей на месте не оказалось.

- Дети находятся в удовлетворительном состоянии. Они переданы под контроль сотрудника по делам несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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