Старшую дочь отправили ночью проверить дом
Сегодня ночью в посёлке Онохой в Бурятии загорелся жилой дом. Хозяева находились в гостях у соседей. Старшую дочь отправили проверить дом. Когда девушка открыла дверь, всё помещение было в дыму.
На вызов приехали сотрудники трёх пожарных частей, в том числе войсковой части 59313. На момент их прибытия горела крыша здания и сам дом изнутри.
Пожарные оперативно потушили пламя. Они не допустили переход огня на стоящие рядом гараж и автомобиль. Всего в тушении пожара принимали участие 11 человек.
Дом полностью выгорел изнутри, а также сгорела крыша.
Предположительная причина пожара – короткое замыкание электросетей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в пригородном селе Сотниково сгорел дом многодетной семьи. На пожаре погибла семилетняя девочка.
В Бурятии дом сгорел, когда хозяева были в гостях
Происшествия, Фото:
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