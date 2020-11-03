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В Бурятии дом сгорел, когда хозяева были в гостях

В Бурятии дом сгорел, когда хозяева были в гостях
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Старшую дочь отправили ночью проверить дом

Сегодня ночью в посёлке Онохой в Бурятии загорелся жилой дом. Хозяева находились в гостях у соседей. Старшую дочь отправили проверить дом. Когда девушка открыла дверь, всё помещение было в дыму.

На вызов приехали сотрудники трёх пожарных частей, в том числе войсковой части 59313. На момент их прибытия горела крыша здания и сам дом изнутри.

Пожарные оперативно потушили пламя. Они не допустили переход огня на стоящие рядом гараж и автомобиль. Всего в тушении пожара принимали участие 11 человек.

Дом полностью выгорел изнутри, а также сгорела крыша.

Предположительная причина пожара – короткое замыкание электросетей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в пригородном селе Сотниково сгорел дом многодетной семьи. На пожаре погибла семилетняя девочка
пожар
 
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