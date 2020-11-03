В Улан-Удэ один подросток ограбил другого на улице

Грабитель попросил позвонить и не вернул телефон



В Советском районе Улан-Удэ подросток с другом гуляли по улице. К ним подошли два молодых человека, один из них попросил у несовершеннолетнего парня телефон, чтобы позвонить. После звонка он положил телефон в свою поясную сумку, а на просьбу вернуть гаджет ответил отказом и ушёл.



Полицейские задержали 16-летнего студента первого курса техникума. Он рассказал, что продал телефон в тот же день за две тысячи рублей.



Ранее несовершеннолетний уже привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





