Грабитель попросил позвонить и не вернул телефон
В Советском районе Улан-Удэ подросток с другом гуляли по улице. К ним подошли два молодых человека, один из них попросил у несовершеннолетнего парня телефон, чтобы позвонить. После звонка он положил телефон в свою поясную сумку, а на просьбу вернуть гаджет ответил отказом и ушёл.
Полицейские задержали 16-летнего студента первого курса техникума. Он рассказал, что продал телефон в тот же день за две тысячи рублей.
Ранее несовершеннолетний уже привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ один подросток ограбил другого на улице
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