Молодой человек копал у проезжей части
В Свердловском районе Иркутска сотрудники вневедомственной охраны задержали наркомана, выкопавшего закладку с синтетическим наркотиком. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.
Находясь на маршруте патрулирования на улице Аргунова, сотрудники Росгвардии обратили внимание на молодого человека, который в тёмное время суток что-то копал у проезжей части. При виде экипажа он попытался скрыться, но был остановлен.
25-летний местный житель признался сотрудникам вневедомственной охраны, что у дороги искал закладку с наркотическим веществом. Он показал найденный свёрток. Экспертиза подтвердила, что в свёртке было порядка 2,5 граммов наркотического средства синтетического происхождения.
Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали иркутянина в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.
В Иркутске наркомана поймали за выкапыванием закладки
Происшествия, Фото:
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