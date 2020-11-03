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В Иркутске наркомана поймали за выкапыванием закладки

В Иркутске наркомана поймали за выкапыванием закладки
Происшествия,  Фото:управление Росгвардии по Иркутской области
Молодой человек копал у проезжей части

В Свердловском районе Иркутска сотрудники вневедомственной охраны задержали наркомана, выкопавшего закладку с синтетическим наркотиком. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

Находясь на маршруте патрулирования на улице Аргунова, сотрудники Росгвардии обратили внимание на молодого человека, который в тёмное время суток что-то копал у проезжей части. При виде экипажа он попытался скрыться, но был остановлен.

25-летний местный житель признался сотрудникам вневедомственной охраны, что у дороги искал закладку с наркотическим веществом. Он показал найденный свёрток. Экспертиза подтвердила, что в свёртке было порядка 2,5 граммов наркотического средства синтетического происхождения.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали иркутянина в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. 
наркотики Росгвардия
 
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