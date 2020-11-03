В Иркутске наркомана поймали за выкапыванием закладки

Происшествия, Фото: управление Росгвардии по Иркутской области

Молодой человек копал у проезжей части



В Свердловском районе Иркутска сотрудники вневедомственной охраны задержали наркомана, выкопавшего закладку с синтетическим наркотиком. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.



Находясь на маршруте патрулирования на улице Аргунова, сотрудники Росгвардии обратили внимание на молодого человека, который в тёмное время суток что-то копал у проезжей части. При виде экипажа он попытался скрыться, но был остановлен.



25-летний местный житель признался сотрудникам вневедомственной охраны, что у дороги искал закладку с наркотическим веществом. Он показал найденный свёрток. Экспертиза подтвердила, что в свёртке было порядка 2,5 граммов наркотического средства синтетического происхождения.



Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали иркутянина в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

