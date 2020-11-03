Капюшон на жертву натянули, чтобы он не видел нападавших
Сотрудники вневедомственной охраны в посёлке Таксимо задержали подозреваемых, ограбивших пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Преступление произошло ночью на улице посёлка. 63-летний мужчина поздно ночью возвращался домой, когда к нему подбежали неизвестные. Нападавшие уронили его на землю, натянули капюшон на голову, чтобы он не увидел их лиц, и стали наносить удары.
После избиения грабители забрали из кармана своей жертвы деньги и убежали в неизвестном направлении. Пожилой мужчина добрался до гостиницы и сообщил в полицию о преступлении.
В ходе отработки преступления сотрудники вневедомственной охраны совместно с полицейскими по приметам установили подозреваемых. Молодые люди регулярно попадали в поле зрения правоохранителей. На следующий день задержаны 20 и 18-летние местные жители, причастность которых к совершению преступления подтвердилась. Украденные четыре тысяч рублей нападавшие потратили, в том числе на алкоголь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ведется следствие.
В Бурятии на пенсионера натянули капюшон, избили и ограбили
Происшествия, Фото:
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