«Чёрных» лесорубов в Бурятии засекла фотоловушка

В Тарбагатайском районе Бурятии лесничему Заудинского лесничества поступила фотография с фотоловушки, на которой виден заезжающий в лес автомобиль. Лесничий выехал на место и последовал по звуку бензопилы. Углубившись в лес, он обнаружил мужчин, которые заготавливают древесину. На просьбу представить документы, они сознались, что пилят сосны незаконно.Мужчины успели заготовить около девяти кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб составил более 207 тысяч рублей.Нарушителями оказались жители села Бурнашево Тарбагатайского района.Древесина, автомобиль «ГАЗ-53» и две бензопилы были изъяты.- В отношении правонарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.