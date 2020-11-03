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«Чёрных» лесорубов в Бурятии засекла фотоловушка

«Чёрных» лесорубов в Бурятии засекла фотоловушка
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Они успели срубить девять кубометров древесины

В Тарбагатайском районе Бурятии лесничему Заудинского лесничества поступила фотография с фотоловушки, на которой виден заезжающий в лес автомобиль. Лесничий выехал на место и последовал по звуку бензопилы. Углубившись в лес, он обнаружил мужчин, которые заготавливают древесину. На просьбу представить документы, они сознались, что пилят сосны незаконно.

Мужчины успели заготовить около девяти кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб составил более 207 тысяч рублей.

Нарушителями оказались жители села Бурнашево Тарбагатайского района.

Древесина, автомобиль «ГАЗ-53» и две бензопилы были изъяты.

- В отношении правонарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

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