В Иркутске иностранец обчистил офис ритуальных услуг

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Он украл услуг компьютерную технику, документы и деньги из сейфа



Ночью 22 октября в Иркутске мужчина украл из офиса по оказанию ритуальных услуг компьютерную технику, документы организации и деньги из сейфа. Вор попал в помещение через окно. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.



Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, установленные на фасаде соседнего здания, и вышли на след вора. Им оказался 47-летний приезжий с ближнего зарубежья. Официально мужчина не трудоустроен и ранее не судимый.



Во время обыска часть украденного изъята. Задержанный заключен под стражу.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

