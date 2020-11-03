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В Иркутске иностранец обчистил офис ритуальных услуг

В Иркутске иностранец обчистил офис ритуальных услуг
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он украл услуг компьютерную технику, документы и деньги из сейфа

Ночью 22 октября в Иркутске мужчина украл из офиса по оказанию ритуальных услуг компьютерную технику, документы организации и деньги из сейфа. Вор попал в помещение через окно. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, установленные на фасаде соседнего здания, и вышли на след вора. Им оказался 47-летний приезжий с ближнего зарубежья. Официально мужчина не трудоустроен и ранее не судимый.

Во время обыска часть украденного изъята. Задержанный заключен под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
кража
 
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