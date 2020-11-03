Мужчину задержали неподалёку от Листвянки
В выходные в Прибайкальском национальном парке задержали иркутянина с оружием. 58-летнего мужчину остановили в лесу неподалёку от посёлка Листвянка, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Нарушитель заехал на территорию Прибайкальского национального парка на автомобиле. Оставив его на лесной дороге, мужчина прогуливался по окрестностям с огнестрельным оружием. Заметив приближение сотрудников отдела охраны, он спрятал ружьё. Однако скрыть его не смог: прислоненную к стволу дерева винтовку (неподалёку от места встречи) опытный инспектор обнаружил за считанные минуты.
В итоге в отношении иркутянина были составлены два протокола об административных нарушениях: за нахождение на автомобиле без соответствующего разрешения на особо охраняемой природной территории и за нарушение правил охоты. В совокупности, финансовое наказание для него может составить до восьми тысяч рублей.
Винтовка передана в полицию. Если нарушитель позволит себе подобную повторную «прогулку», то может лишиться лицензии на владение оружием.
Посетитель Прибайкальского нацпарка пытался спрятать винтовку
Происшествия, Фото:
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