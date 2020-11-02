В Улан-Удэ воровка «приоделась» в спортмагазине

Ущерб составил более шести тысяч рублей



30 октября в дежурную часть отдела полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от продавца спортивного магазина по ул. Жердева. Мужчина сообщил полицейским о том, что неизвестный украл из торговой точки джемпер, брюки и футболку. Ущерб составил более шести тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнюю не работающую, ранее не судимую улан-удэнку.



- Украденные вещи полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Проводится дознание, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

