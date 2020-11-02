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В Улан-Удэ воровка «приоделась» в спортмагазине

В Улан-Удэ воровка «приоделась» в спортмагазине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб составил более шести тысяч рублей

30 октября в дежурную часть отдела полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от продавца спортивного магазина по ул. Жердева. Мужчина сообщил полицейским о том, что неизвестный украл из торговой точки джемпер, брюки и футболку. Ущерб составил более шести тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнюю не работающую, ранее не судимую улан-удэнку.

- Украденные вещи полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Проводится дознание, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража
 
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