Ущерб составил более шести тысяч рублей
30 октября в дежурную часть отдела полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от продавца спортивного магазина по ул. Жердева. Мужчина сообщил полицейским о том, что неизвестный украл из торговой точки джемпер, брюки и футболку. Ущерб составил более шести тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнюю не работающую, ранее не судимую улан-удэнку.
- Украденные вещи полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Проводится дознание, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ воровка «приоделась» в спортмагазине
Происшествия, Фото:
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