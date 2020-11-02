Малыш ехал не в автокресле
1 ноября около 20 часов в районе перекрёстка проспекта Ленина и улицы Подбельского в Братске столкнулись две иномарки. На заднем сидении одной из них находились 30-летняя женщина и двухлетний ребенок. От удара их выбросило из автомобиля, в результате чего они получили тяжёлые травмы и госпитализированы.
Предварительно установлено, что братчанка не была пристёгнута ремнём безопасности, а ребёнок перевозился без автокресла.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Перевозить детей до семи лет нужно только в автокресле.
В Братске женщину и двухлетнего ребёнка выбросило из машины
Происшествия, Фото:
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