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В Братске женщину и двухлетнего ребёнка выбросило из машины

В Братске женщину и двухлетнего ребёнка выбросило из машины
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Малыш ехал не в автокресле

1 ноября около 20 часов в районе перекрёстка проспекта Ленина и улицы Подбельского в Братске столкнулись две иномарки. На заднем сидении одной из них находились 30-летняя женщина и двухлетний ребенок. От удара их выбросило из автомобиля, в результате чего они получили тяжёлые травмы и госпитализированы.

Предварительно установлено, что братчанка не была пристёгнута ремнём безопасности, а ребёнок перевозился без автокресла.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Перевозить детей до семи лет нужно только в автокресле.
ДТП
 
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