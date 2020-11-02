В Бурятии «чёрный лесоруб» на грузовике с лесом сматывался от полиции









С мест происшествий изъяты заготовленная древесина, бензопилы, транспортные средства. Возбуждены уголовные дела.



- Всего в рамках оперативно-профилактического мероприятия по декриминализации лесной отрасли, проводимого с 19 по 28 октября, полицейские на территории Заиграевского района пресекли шесть незаконных рубок лесных насаждений. Задержаны семь злоумышленников, причинивших своими действиями ущерб лесному фонду на сумму более 145 тысяч рублей. Все они будут привлечены к уголовной ответственности, - уточнили в МВД по Бурятии.





В Заиграевском районе Бурятии полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии в один день пресекли три незаконные рубки леса. Были задержаны с поличным две группы «чёрный лесорубов», а также 18-летний местный житель, пытавшийся скрыться от полицейских на гружённом древесиной грузовике. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.Днём 26 октября в ходе рейда сотрудники полиции задержали двух жителей посёлка Онохой 17 и 28 лет. Они занимались в лесу раскряжевкой поваленных деревьев. При этом разрешение на рубку леса у них отсутствовало. Молодые люди спилили 11 сосен, ущерб составил около 35 тысяч рублей.По предварительной информации, несовершеннолетний парень привлёк к незаконной рубке своего 28-летнего знакомого. Вывезти лес планировали на машине родственника старшего приятеля.В тот же день в ходе рейда полицейские задержали ещё двоих подозреваемых, пиливших сосны неподалеку. Улан-удэнцы 30 и 35 лет уже загрузили часть срубленного в автомобиль, но транспортировать не успели.Задержанные нигде не работают, ранее привлекались к уголовной ответственности. Ущерб, причинённый лесному фонду их действиями, составил более 20 тысяч рублей.Примечательно, что древесину обе группы «чёрных лесорубов», чтобы не вызвать подозрений, планировали вывозить на микроавтобусах. Их салон был предварительно освобожден от сидений.Ещё одного «черного лесоруба» полицейские заметили на выезде из леса. 18-летний водитель, увидев сотрудников, не только не выполнил законное требование об остановке транспорта, но и на гружённом древесиной грузовом автомобиле попытался скрыться.В результате непродолжительной погони машина была блокирована. Молодой человек, незаконно заготовивший около 2,5 кубометров сосен, задержан.Ущерб в сумме 29 тысяч рублей он уже возместил.