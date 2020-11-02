Мошенники оформляют кредиты на доверчивых людей
Полиция Иркутской области предупреждает, что мошенники начали пользоваться новой уловкой. Аферисты знают, что для предварительного одобрения кредита хватит номера телефона и фамилии клиента. Они отсылают заявку на кредит, а затем звонят жертве, которой уже пришло смс-сообщение о положительном решении и убеждают установить специальное приложение якобы для защиты персональных данных.
После этого они оформляют кредит и требуют от жертв перевести деньги якобы на специальный счёт для защиты от мошенников. Подобная схема становится вё более распространенной.
- Если вам поступил подобный звонок, то не стоит вступать с мошенниками в диалог и необходимо прервать разговор. Всю информацию о своих финансах можно узнать по телефону горячей линии, указанной на пластиковой карте или в отделении банка, - предупреждают в полиции.
Иркутская полиция рассказала о новой уловке аферистов
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