В самой высокой новостройке Бурятии произошёл пожар















Сегодня во втором часу дня в Улан-Удэ произошло возгорание в жилом доме на улице Борсоева, 77. Эта новостройка – самый высокий жилой дом в городе. Инцидент произошёл на последнем, 20-м этаже.- С самого утра чувствовали совсем небольшой запах дыма. Думали, курят в подъезде. Но после часа дымом стало вонять очень сильно, он проник в квартиру. Когда открыли дверь, вся лестничная площадка окутана дымом, - поделился с «Байкал-Daily» местный житель.Жильцы покинули квартиру на этом этаже через густой дом, прихватив с собой и кошку. По словам людей, очень тяжело было дышать, слезились глаза, а находиться на месте было просто невозможно.Пожарные приехали на вызов очень быстро – через несколько минут.- Сперва прибыли две пожарные машины, затем ещё две. Пожарные ликвидировали задымление. Разбили при этом окно в подъезде, - рассказал очевидец.Источник возгорания обнаружился в мусоропроводе. Возможно, причиной стали недавние работы: сотрудники управляющей компании, по согласованию с жильцам, заварили люки мусоропровода.