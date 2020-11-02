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В самой высокой новостройке Бурятии произошёл пожар

В самой высокой новостройке Бурятии произошёл пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жильцы с трудом выходили через задымлённую площадку

Сегодня во втором часу дня в Улан-Удэ произошло возгорание в жилом доме на улице Борсоева, 77. Эта новостройка – самый высокий жилой дом в городе. Инцидент произошёл на последнем, 20-м этаже.

- С самого утра чувствовали совсем небольшой запах дыма. Думали, курят в подъезде. Но после часа дымом стало вонять очень сильно, он проник в квартиру. Когда открыли дверь, вся лестничная площадка окутана дымом, - поделился с «Байкал-Daily» местный житель.

Жильцы покинули квартиру на этом этаже через густой дом, прихватив с собой и кошку. По словам людей, очень тяжело было дышать, слезились глаза, а находиться на месте было просто невозможно. 



Пожарные приехали на вызов очень быстро – через несколько минут.

- Сперва прибыли две пожарные машины, затем ещё две. Пожарные ликвидировали задымление. Разбили при этом окно в подъезде, - рассказал очевидец.



Источник возгорания обнаружился в мусоропроводе. Возможно, причиной стали недавние работы: сотрудники управляющей компании, по согласованию с жильцам, заварили люки мусоропровода. 


пожар
 
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