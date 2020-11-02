На помощь незадачливым спасителям отправились профессиональные спасатели
Вчера в 15.10 часов в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация, что в Селенгинском районе заблудился мужчина. Он заехал на машине в лес и застрял, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Своё местоположение мужчина определить самостоятельно не смог и вызвал на помощь родственников. Четыре человека на автомобиле направились его искать, но их машина также застряла.
Спасатели оперативно выехали на место поисков. Они заехали в лес через село Жаргаланта. Сперва сотрудники нашли машину с четырьмя людьми.
Спасатели помогли вытащить машину, а затем вместе с родственниками мужчины отыскали и его самого.
Все вместе выехали из леса через село Оронгой Иволгинского района.
Помогли мужчине со сломанным бедром
Также вчера республиканские спасатели выезжали в местность Островки на озере Байкал.
Мужчина ехал по направлению к этой местности, когда его машина съехала с дороги. В результате ДТП его отец сломал бедро.
- Спасатели добрались до труднодоступной местности и вытащили пострадавшего. Транспортировать самостоятельно его не удалось. Мужчина передан сотрудникам ГИМС и медикам скорой помощи, - сообщили в агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии мужчина заблудился, а его спасители застряли
Происшествия, Фото:
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