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В Бурятии мужчина заблудился, а его спасители застряли

В Бурятии мужчина заблудился, а его спасители застряли
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На помощь незадачливым спасителям отправились профессиональные спасатели

Вчера в 15.10 часов в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация, что в Селенгинском районе заблудился мужчина. Он заехал на машине в лес и застрял, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Своё местоположение мужчина определить самостоятельно не смог и вызвал на помощь родственников. Четыре человека на автомобиле направились его искать, но их машина также застряла.

Спасатели оперативно выехали на место поисков. Они заехали в лес через село Жаргаланта. Сперва сотрудники нашли машину с четырьмя людьми.

Спасатели помогли вытащить машину, а затем вместе с родственниками мужчины отыскали и его самого.

Все вместе выехали из леса через село Оронгой Иволгинского района.

Помогли мужчине со сломанным бедром

Также вчера республиканские спасатели выезжали в местность Островки на озере Байкал.

Мужчина ехал по направлению к этой местности, когда его машина съехала с дороги. В результате ДТП его отец сломал бедро.

- Спасатели добрались до труднодоступной местности и вытащили пострадавшего. Транспортировать самостоятельно его не удалось. Мужчина передан сотрудникам ГИМС и медикам скорой помощи, - сообщили в агентстве ГО и ЧС.

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