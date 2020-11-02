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В Бурятии ревнивец порезал ножом двоих незнакомцев

В Бурятии ревнивец порезал ножом двоих незнакомцев
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
22-летний молодой человек приревновал 37-летнюю возлюбленную

23 октября Баунтовский районный суд Бурятии вынес приговор молодому человеку, который ранил ножом двух незнакомых ему людей.

Отношения между холостым, бездетным, нигде не работающим 22-летним жителем Бурятии и его 37-летней сожительницей были сложными. Вместе они прожили около года, у них часто случались конфликты, вплоть до того, что однажды парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил женщину. Он сломал ей руку и причинил черепно-мозговую травму.

В отношении «кухонного боксёра» было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Но женщина простила сожителя, и уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

В один из июньских вечеров женщины не было дома. Её сожитель после безуспешных попыток выяснить, где она находится, нашёл возлюбленную в кафе, в компании незнакомого ему молодого человека.

Молодой человек попытался увести сожительницу домой, но она отказалась. Парень настаивал, он схватил её за руку, а потом за волосы. Незнакомец требовал оставить женщину в покое. Всё происходящее сопровождалось обильной нецензурной бранью. Потерпев неудачу, ревнивец ушёл домой.

Спустя какое-то время женщина попросила своего нового знакомого увезти её домой, на что он и двое его друзей согласились. По пути домой женщина предупредила по телефону своего сожителя о том, что едет домой на такси.

Далее события стали разворачиваться очень стремительно.

Ревнивец в тёмном подъезде нанёс ножевые удары двоим парням. Одному из них причинён тяжкий вред здоровью, а другому – лёгкий вред здоровью.

По версии подсудимого, «он действовал в состоянии самообороны». По его словам, парни якобы ударили его бутылкой по голове, ворвались в квартиру, намереваясь избить.

Однако потерпевшие, оказавшиеся на больничной койке, утверждали, что сожитель их новой знакомой сам напал на них с ножом в подъезде, и в квартиру они не врывались.

После нападения молодой человек ушёл в лес и вышел только через пять дней. Затем пришёл в полицию и написал явку с повинной.

- В судебном заседании подсудимый вину признал частично по обоим составам, утверждал, что удары ножом он наносил, но действовал в состоянии «превышения необходимой обороны», - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

К показаниям о том, что молодой человек действовал в состоянии необходимой обороны, суд отнёсся критически. Версия подсудимого была опровергнута.

Подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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