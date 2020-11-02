Пожар произошёл в «Зелёном Боре»
Утром 1 ноября в ДНТ «Зелёный Бор» Тарбагатайского района Бурятии загорелся жилой дом.
- На место прибыли сотрудники пожарных частей 65 и 43 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы, а также добровольная пожарная команда сельского поселения «Саянтуйское». Всего было задействовано 14 человек, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожарные не допустили распространения огня и его переход на соседние строения.
Сгорела крыша на всей площади строения, потолочные перекрытия, а также дом поврежден изнутри.
Причина пожара - неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 31 октября в спортивном лагере в Новом Энхалуке на Байкале произошёл крупный пожар – дотла сгорел корпус.
В Бурятии горящий дом тушили 14 человек
Происшествия, Фото:
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