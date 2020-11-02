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В Бурятии горящий дом тушили 14 человек

В Бурятии горящий дом тушили 14 человек
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в «Зелёном Боре»

Утром 1 ноября в ДНТ «Зелёный Бор» Тарбагатайского района Бурятии загорелся жилой дом.

- На место прибыли сотрудники пожарных частей 65 и 43 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы, а также добровольная пожарная команда сельского поселения «Саянтуйское». Всего было задействовано 14 человек, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожарные не допустили распространения огня и его переход на соседние строения.

Сгорела крыша на всей площади строения, потолочные перекрытия, а также дом поврежден изнутри.

Причина пожара - неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 31 октября в спортивном лагере в Новом Энхалуке на Байкале произошёл крупный пожар – дотла сгорел корпус.  
пожар
 
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