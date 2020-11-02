Вора нашли на стройке
В селе Баргузин в Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в краже кошелька. Об этом случае рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Женщина случайно забыла кошелек с деньгами и банковской картой на подоконнике в банке. Через некоторое время, вернувшись назад, обнаружила, что кошелёк уже украли.
Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что кражу совершил один из посетителей. Ориентировка на подозреваемого была передана наружным нарядам.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в ходе патрулирования на стройке обнаружили по приметам и задержали подозреваемого.
Задержанный 37-летний житель соседнего района, подработавший на стройке, сознался в краже. Украденные четыре тысячи рублей были потрачены на продукты и алкогольные напитки. Банковская карта изъята и возвращена.
Органами следствия возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
В Бурятии росгвардейцы поймали похитителя кошелька
Происшествия, Фото:
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