В Бурятии росгвардейцы поймали похитителя кошелька

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Вора нашли на стройке



В селе Баргузин в Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в краже кошелька. Об этом случае рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Женщина случайно забыла кошелек с деньгами и банковской картой на подоконнике в банке. Через некоторое время, вернувшись назад, обнаружила, что кошелёк уже украли.



Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что кражу совершил один из посетителей. Ориентировка на подозреваемого была передана наружным нарядам.



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в ходе патрулирования на стройке обнаружили по приметам и задержали подозреваемого.



Задержанный 37-летний житель соседнего района, подработавший на стройке, сознался в краже. Украденные четыре тысячи рублей были потрачены на продукты и алкогольные напитки. Банковская карта изъята и возвращена.



Органами следствия возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.



