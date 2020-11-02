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В Бурятии росгвардейцы поймали похитителя кошелька

В Бурятии росгвардейцы поймали похитителя кошелька
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Вора нашли на стройке

В селе Баргузин в Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в краже кошелька. Об этом случае рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Женщина случайно забыла кошелек с деньгами и банковской картой на подоконнике в банке. Через некоторое время, вернувшись назад, обнаружила, что кошелёк уже украли.

Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что кражу совершил один из посетителей. Ориентировка на подозреваемого была передана наружным нарядам.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в ходе патрулирования на стройке обнаружили по приметам и задержали подозреваемого.

Задержанный 37-летний житель соседнего района, подработавший на стройке, сознался в краже. Украденные четыре тысячи рублей были потрачены на продукты и алкогольные напитки. Банковская карта изъята и возвращена.

Органами следствия возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

кража Росгвардия
 
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