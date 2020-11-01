 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 ноября

31 октября

30 октября

Популярное

В Бурятии из затонувшей машины эвакуировали двоих человек

В Бурятии из затонувшей машины эвакуировали двоих человек
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Автомобилистов спасли пожарные

Поздно вечером 31 октября на номер «112» поступило сообщение о том, что в 15 км. от посёлка Северомуйск Муйского района Бурятии в наледи утонула машина. Информацию передали в пожарную часть №54 14-го Муйского отряда государственной пожарной службы республики.

Прибывшие на место пожарные обнаружили засевшую в ледяной воде машину – в салон попала вода, два человека внутри замерзали. Проехав к транспорту на пожарном автомобиле, пожарные эвакуировали пострадавших в салон пожарной техники. Также они прицепили застрявшую машину, вытянули её из воды и эвакуировали в посёлок.

У водителя и пассажира обморожений и травм не зафиксировано, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

спасательная операция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в ДТП погибли женщина и 5-месячная девочка
В Бурятии в ДТП погибли женщина и 5-месячная девочка
Происшествия, 01.11.2020
Ещё три человека доставлены в больницу
В Бурятии автомобили столкнулись лоб в лоб
В Бурятии автомобили столкнулись лоб в лоб
Происшествия, 31.10.2020
Авария произошла на скользкой дороге
В Бурятии дотла сгорел корпус спортивного лагеря
В Бурятии дотла сгорел корпус спортивного лагеря
Происшествия, 31.10.2020
Стали известны подробности крупного пожара в летнем спортивном лагере на Байкале
В Бурятии сельчанин незаконно рубил сосны
В Бурятии сельчанин незаконно рубил сосны
Происшествия, 31.10.2020
У мужчины нет официальной работы
В Бурятии из-за снегопада фура перекрыла трассу
В Бурятии из-за снегопада фура перекрыла трассу
Происшествия, 30.10.2020
Специалисты организовали реверсивное движение
В Забайкалье скончались ещё пятеро больных коронавирусом
В Забайкалье скончались ещё пятеро больных коронавирусом
Происшествия, 30.10.2020
Общее число случаев инфицирования достигло 11 556

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^