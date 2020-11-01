В Бурятии из затонувшей машины эвакуировали двоих человек

У водителя и пассажира обморожений и травм не зафиксировано, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.





Поздно вечером 31 октября на номер «112» поступило сообщение о том, что в 15 км. от посёлка Северомуйск Муйского района Бурятии в наледи утонула машина. Информацию передали в пожарную часть №54 14-го Муйского отряда государственной пожарной службы республики.Прибывшие на место пожарные обнаружили засевшую в ледяной воде машину – в салон попала вода, два человека внутри замерзали. Проехав к транспорту на пожарном автомобиле, пожарные эвакуировали пострадавших в салон пожарной техники. Также они прицепили застрявшую машину, вытянули её из воды и эвакуировали в посёлок.