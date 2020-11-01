Сгорело нежилое помещение
В ночь с 31 октября на 1 ноября в селе Бичура Бичурского района Бурятии произошёл пожар в нежилом доме. На момент прибытия пожарных 15-го Бичурского отряда Государственной пожарной службы республики дом был охвачен огнём полностью.
- Ввиду позднего обнаружения пожара нежилой дом был уничтожен полностью. В ходе проливки и разбора места пожара огнеборцами были найдены фрагменты костей. Находка передана следователю, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Причина пожара и видовой принадлежности останков устанавливается.
В Бурятии на пожаре обнаружили фрагменты костей
Происшествия, Фото:
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