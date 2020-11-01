В Бурятии на пожаре обнаружили фрагменты костей

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сгорело нежилое помещение



В ночь с 31 октября на 1 ноября в селе Бичура Бичурского района Бурятии произошёл пожар в нежилом доме. На момент прибытия пожарных 15-го Бичурского отряда Государственной пожарной службы республики дом был охвачен огнём полностью.



- Ввиду позднего обнаружения пожара нежилой дом был уничтожен полностью. В ходе проливки и разбора места пожара огнеборцами были найдены фрагменты костей. Находка передана следователю, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Причина пожара и видовой принадлежности останков устанавливается.

