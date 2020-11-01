В Бурятии котельную цеха по розливу воды подтопило грунтовыми водами

28 октября в результате зажорных явлений (шуга) на реке Турка, в 2 км. выше от моста, наблюдался подъём уровня реки. Угрозы подтопления жилых домов не было, так как они находятся на возвышенности, но существовала угроза подтопления цеха по розливу воды.
29 октября наблюдалось слабое движение шуги в месте зажора, уровень воды снизился на 40 см. Угрозы подтопления не было.
Осуществлялся мониторинг силами местной администрации. Для оценки обстановки на месте находились работники пожарной части 39 8-го Прибайкальском отряда ГПС РБ.
- Вчера в котельной цеха по розливу воды наблюдался выход грунтовых вод через лоток теплотрассы, производилась откачка насосом. Сейчас котельная работает в штатном режиме, - сообщили сегодня в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Мониторинг продолжается. Для отсыпки территории, в случае ухудшения обстановки, имеется бульдозер и погрузчик. По мере необходимости, сегодня также будет производиться откачка воды из котельной.
Справка:
Зажор – это явление, сходное с затором льда, однако он состоит из скопления рыхлого льда (шуга и небольшие льдинки). Зажорные явления могут длиться долго, поэтому последствия от них серьёзные.
Зажор – это явление, сходное с затором льда, однако он состоит из скопления рыхлого льда (шуга и небольшие льдинки). Зажорные явления могут длиться долго, поэтому последствия от них серьёзные.