Покупателя автомобильных дисков из Иркутской области обманули мошенники









В поисках автомобильных дисков молодой человек нашёл страницу интернет-магазина в соцсети. Там было большое количество положительных отзывов с актуальными снимками и рекомендациями покупателей. Также доверие покупателя вызвало большое число подписчиков.



Лжепродавцы подтвердили наличие товара и сразу предложили внести полную стоимость заказа и его доставки. После того как покупатель перевёл всю сумму, 24 тысячи рублей, аферисты подтвердили оплату и уточнили данные для пересылки автомобильных дисков. Через несколько дней мужчина попытался связаться с интернет-магазином, но аккаунт пользователя уже был заблокирован.



В настоящий момент по данному факту проводится проверка.



Полицейские отмечают, что каждое четвёртое сообщение о дистанционном мошенничестве, поступающее в дежурные части в Иркутской области, связано с покупкой и продажей товаров в Интернете.





Покупатель автомобильных дисков из Усть-Илимска остался без товара и денег, став жертвой мошенников. Делом занимается полиция, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.