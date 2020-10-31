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Покупателя автомобильных дисков из Иркутской области обманули мошенники

Покупателя автомобильных дисков из Иркутской области обманули мошенники
Происшествия, 
Молодой человек купился на большое число отзывов

Покупатель автомобильных дисков из Усть-Илимска остался без товара и денег, став жертвой мошенников. Делом занимается полиция, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 

 

В поисках автомобильных дисков молодой человек нашёл страницу интернет-магазина в соцсети. Там было большое количество положительных отзывов с актуальными снимками и рекомендациями покупателей. Также доверие покупателя вызвало большое число подписчиков.

Лжепродавцы подтвердили наличие товара и сразу предложили внести полную стоимость заказа и его доставки. После того как покупатель перевёл всю сумму, 24 тысячи рублей, аферисты подтвердили оплату и уточнили данные для пересылки автомобильных дисков. Через несколько дней мужчина попытался связаться с интернет-магазином, но аккаунт пользователя уже был заблокирован.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Полицейские отмечают, что каждое четвёртое сообщение о дистанционном мошенничестве, поступающее в дежурные части в Иркутской области, связано с покупкой и продажей товаров в Интернете.

мошенничество
 
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