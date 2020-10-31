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СМИ сообщили о пожаре в лагере олимпийского резерва в Бурятии

СМИ сообщили о пожаре в лагере олимпийского резерва в Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сообщается о том, что горит весь корпус

Крупный пожар произошёл в Бурятии, там загорелся деревянный корпус летнего лагеря олимпийского резерва. Об этом сообщает РЕН ТВ.

- Как стало известно РЕН ТВ, никто не пострадал, горит весь корпус на площади 200 квадратных метров, - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины возникновения пожара.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2019 года из детского оздоровительного центра «Здоровье» в селе Сотниково в пригороде Улан-Удэ эвакуировали 181 человека, в том числе 129 детей. Причиной стал лесной пожар, подступивший к населённому пункту.


пожар
 
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