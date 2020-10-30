Трагедия разыгралась во время совместного застолья
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Акшинского района. Он обвиняется в убийстве родного отца.
По данным следствия, 1 августа на животноводческой стоянке в Акшинском районе обвиняемый застрелил из ружья своего 40-летнего отца.
Преступление произошло из-за ссоры во время совместного употребления алкоголя. Мужчины повздорили. Сын вышел из дома в поисках оружия отца. Найдя ружье, молодой человек вернулся в дом и выстрелил в лежащего на кровати отца.
После убийца скрылся. Тело обнаружили через несколько часов приехавшие на сенокос местные жители. Парня задержали в собственном доме, после чего заключили под стражу.
- Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет судимость за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
20-летний забайкалец застрелил отца
Происшествия, Фото:
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