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20-летний забайкалец застрелил отца

20-летний забайкалец застрелил отца
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трагедия разыгралась во время совместного застолья

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Акшинского района. Он обвиняется в убийстве родного отца.

По данным следствия, 1 августа на животноводческой стоянке в Акшинском районе обвиняемый застрелил из ружья своего 40-летнего отца.

Преступление произошло из-за ссоры во время совместного употребления алкоголя. Мужчины повздорили. Сын вышел из дома в поисках оружия отца. Найдя ружье, молодой человек вернулся в дом и выстрелил в лежащего на кровати отца.

После убийца скрылся. Тело обнаружили через несколько часов приехавшие на сенокос местные жители. Парня задержали в собственном доме, после чего заключили под стражу.

- Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет судимость за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
убийство
 
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