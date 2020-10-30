Отрабатывается версия, что Валерия могла утонуть
В Улан-Удэ продолжаются поиски 24-летней Валерии Ванкеевой, которая пропала 5 октября. Улан-удэнские спасатели и Бурятская республиканская поисково-спасательная служба отрабатывают версия о том, что девушка могла утонуть. В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали о проведённых работах.
Спасатели выезжали на поиски два раза по два дня: 20-21 и 26-27 октября. Спасатели провели мониторинг береговой линии на Селенге. Поисковые работы проводились от Селенгинского моста до села Татаурово.
- По личному профессиональному опыту, поисковые работы тщательно проводились на отмелях и косах. Смотрели по двум берегам, - говорит начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин.
Он отмечает, что чуть ниже села Татаурово, вдоль реки, постоянно находится большое количество людей. Спасатели каждый раз проводили опрос местного населения.
- Обычно тела находят на двух переправах: Татаурово и Ильинской. Но сейчас тело не обнаружено. Мы обязательно будем продолжать поиск, - добавил Павел Шубин.
Как сообщал «Байкал-Daily», Валерия пропала вечером 5 октября. Девушка доехала на такси до кафе «Сплетни», вышла из машины и направилась в сторону Городского дворца детского (юношеского) творчества. После этого её никто не видел.
Следователи возбудили уголовное дело, чтобы использовать всю полноту процессуальных полномочий для организации поисков и установления обстоятельств исчезновения.
В Бурятии почти месяц не могут найти 24-летнюю девушку
Происшествия, Фото:
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