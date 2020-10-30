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Минздрав разбирается в смерти пожилой читинки

Минздрав разбирается в смерти пожилой читинки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина жаловалась на бездействие медиков

Недавно в социальных сетях появился видеоролик с обращением 64-летней жительницы Читы, которая сообщила, что болеет коронавирусом, лечится на дому, но ей стало хуже, и она долго ждёт приезда скорой помощи. Читинку госпитализировали 28 октября.

На следующий день женщина скончалась.

- Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентки, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На видеозаписи, опубликованной на сайте «Чита.ру», женщина говорит, что она болеет с 19 октября. По её словам, к ней приезжали медики, записывали данные о том, как она лечится и уходили. При этом у женщины всё время была высокая температура.

- Когда я обратилась за помощью, я хорошо дышала, я говорила хорошо. Но силы покидают меня, это козлу понятно, что у меня воспаление лёгких. 39,4 – 39,2 … Она (температура) так падает и поднимается, нет никаких улучшений. <…> Содержание кислорода дошло до 48. Я хочу сказать, если я умру, в этом виновато только министерство здравоохранения, - говорит на видеозаписи женщина, тяжело дыша и кашляя.

В Забайкалье продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки вирус выявлен у 229-ти человек. На территории региона введён масочный режим, ограничительные массовые мероприятия и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
смерть
 
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