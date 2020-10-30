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В Бурятии пожарные отстояли жилой дом

В Бурятии пожарные отстояли жилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в Сотниково

Поздним вечером 29 октября в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелись надворные постройки на территории частного дома.

На момент прибытия пожарных горела кровля сарая, огонь распространялся по конструкциям строения, существовала угроза распространения огня на жилой дом.

Пожарные встали на защиту жилого дома и оперативно ликвидировали возгорание.

- В результате пожара огнём уничтожена надворная постройка на площади 12 кв. м., переход огня на жилой дом пожарные не допустили. Причиной, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 29 октября, в СНТ «Росинка» в Заиграевском районе Бурятии тушили крупный пожар.

пожар
 
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