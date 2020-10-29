Всего в регионе 132 летальных случая
Уровень заболеваемости коронавирусом Забайкальском крае продолжает оставаться высоким – за сутки диагноз подтверждён у 232 человек. Число инфицированных за весь период составило уже 11 327.
За сутки скончались ещё пять человек.
Причина смерти от COVID-19 подтверждена у женщин от 57 до 73 лет, а также у мужчин 58 и 82-х лет. Общее число летальных случаев за весь период достигло уже 132.
В моногоспиталях региона 143 человека находятся в тяжёлом состоянии, 43 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Как отмечают специалисты, аппарат ИВЛ необходим в тех случаях, когда лёгкие больше не могут вдыхать достаточно кислорода и выдыхать собравшийся в них углекислый газ. В этом случае аппараты ИВЛ берут на себя функции дыхательной системы.
По данным оперштаба, 204 человека за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число – 7647.
- Учитывая развитие эпидемиологической ситуации, оперативный штаб на основании позиции Роспотребнадзора, призывает жителей края ответственно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих людей. В Забайкалье сохраняются масочный режим и необходимость социального дистанцирования, запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Закрыты клубы и танцплощадки, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 29 октября зарегистрировано 11 105 случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 215 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 7 692 человека, всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 158 человек.
В Забайкалье скончались ещё пять больных коронавирусом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии продолжается нерестовый период байкальского омуля
Всего в регионе 132 летальных случая
Вор сам пришёл с повинной
Спасатели планировали спуститься с этажа выше
В Прибайкальском районе зафиксированы зажорные явления
Мужчина забыл телефон в салоне, поставив на зарядку
Улан-удэнец, не застав подругу дома, обокрал её
Поиски ведутся с помощью беспилотника и с борта вертолёта. ВИДЕО
Автомобиль стоял на дороге, пока хозяин ходил за инструментами
На амбулаторном наблюдении находится уже более шести тысяч человек
ДТП произошло утром
Пожарные определили причину возгорания
Первыми на помощь бросились подростки-очевидцы
Женщина подлезла под вагон, когда он тронулся
Происшествия, 28.10.2020
Вандалы вырвали кусты с корнем