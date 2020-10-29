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В Забайкалье скончались ещё пять больных коронавирусом

В Забайкалье скончались ещё пять больных коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Всего в регионе 132 летальных случая

Уровень заболеваемости коронавирусом Забайкальском крае продолжает оставаться высоким – за сутки диагноз подтверждён у 232 человек. Число инфицированных за весь период составило уже 11 327.

За сутки скончались ещё пять человек.

Причина смерти от COVID-19 подтверждена у женщин от 57 до 73 лет, а также у мужчин 58 и 82-х лет. Общее число летальных случаев за весь период достигло уже 132.

В моногоспиталях региона 143 человека находятся в тяжёлом состоянии, 43 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Как отмечают специалисты, аппарат ИВЛ необходим в тех случаях, когда лёгкие больше не могут вдыхать достаточно кислорода и выдыхать собравшийся в них углекислый газ. В этом случае аппараты ИВЛ берут на себя функции дыхательной системы.

По данным оперштаба, 204 человека за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число – 7647.

- Учитывая развитие эпидемиологической ситуации, оперативный штаб на основании позиции Роспотребнадзора, призывает жителей края ответственно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих людей. В Забайкалье сохраняются масочный режим и необходимость социального дистанцирования, запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Закрыты клубы и танцплощадки, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 29 октября зарегистрировано 11 105 случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 215 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 7 692 человека, всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 158 человек. 
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