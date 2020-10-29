Вор сам пришёл с повинной
В Улан-Удэ из магазина цифровой техники по улице Ленина был украден сотовый телефон стоимостью почти в 12 тысяч рублей. Подозреваемый в краже задержан, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Телефон украл 33-летний ранее судимый горожанин. Днём он пришёл в магазин для покупки сотового телефона в кредит. Выбрав гаджет, он попросил продавца рассмотреть его поближе и передал свой паспорт для оформления заявки. Однако молодому человеку пришёл отказ в кредите.
Поняв, что телефон ему не купить, улан-удэнец положил его в карман куртки. А когда продавец отвлеклась на других клиентов, попросил свой паспорт и ушёл.
Позже, наводя порядок на рабочем месте, сотрудница торговой точки обнаружила пустую коробку из-под телефона и поняла, что забыла забрать его у клиента. Девушка сразу позвонила в полицию.
На следующий день мужчина вернулся в магазин. Как оказалось, придя домой, он осознал, что будет изобличен: продавец внесла его паспортные данные в базу для оформления кредита. Узнав, что девушка уже написала заявление в полицию, он пришёл с повинной к участковому.
Телефон мужчина вернул в исправном состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», проводится дознание.
Улан-удэнец украл телефон из магазина после отказа в кредите
Происшествия, Фото:
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