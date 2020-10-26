Мужчины не имеют постоянного дохода
24 октября в Кяхтинском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля и оперативники уголовного розыска в пяти километрах от села Усть-Киран задержали двоих местных жителей 46 и 55 лет. Мужчины занимались сбором конопли. У них изъято более двух килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Также у подозреваемых установлен факт потребления запрещённого вещества, в связи с чем оба привлечены к административной ответственности.
Оба ранее неоднократно судимы, в том числе за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Постоянного источника доходов они не имеют.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.
В Бурятии на поле поймали двух сборщиков конопли
Происшествия, Фото:
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