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В Бурятии на поле поймали двух сборщиков конопли

В Бурятии на поле поймали двух сборщиков конопли
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчины не имеют постоянного дохода

24 октября в Кяхтинском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля и оперативники уголовного розыска в пяти километрах от села Усть-Киран задержали двоих местных жителей 46 и 55 лет. Мужчины занимались сбором конопли. У них изъято более двух килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Также у подозреваемых установлен факт потребления запрещённого вещества, в связи с чем оба привлечены к административной ответственности.

Оба ранее неоднократно судимы, в том числе за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Постоянного источника доходов они не имеют.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.

конопля наркотики
 
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