В Бурятии на поле поймали двух сборщиков конопли

Происшествия, Фото: из архива

Мужчины не имеют постоянного дохода



24 октября в Кяхтинском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля и оперативники уголовного розыска в пяти километрах от села Усть-Киран задержали двоих местных жителей 46 и 55 лет. Мужчины занимались сбором конопли. У них изъято более двух килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Также у подозреваемых установлен факт потребления запрещённого вещества, в связи с чем оба привлечены к административной ответственности.



Оба ранее неоднократно судимы, в том числе за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Постоянного источника доходов они не имеют.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.



