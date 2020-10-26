В Бурятии двое парней напали на пенсионерку

Преступление произошло вечером, когда женщина шла с работы
21 октября в ДНТ «Селенга» Тарбагатайского района Бурятии ограбили 66-летнюю пенсионерку. Преступление произошло вечером, когда женщина приехала с работы на автобусе.
Она шла домой с остановки, расположенной рядом с магазином, за ней увязался один из молодых людей. Пока его спутник следил за обстановкой, парень напал на женщину и отобрал сумку, после чего убежал. В сумке лежали около 4,5 тысяч рублей, банковская карта и личные документы.
Полицейские установили подозреваемого – улан-удэнца 22 лет и его несовершеннолетнего подельника. Незадолго до грабежа молодые люди заходили в магазин за спиртным: их лица запечатлела камера видеонаблюдения.
Когда парни вернулись в Улан-Удэ, они поделили деньги, а от сумки с остальным имуществом они избавились. 4,5 тысячи рублей были потрачены на личные нужды.
Задержанные нигде не учатся и не работают.
Полицейские частично изъяли украденные деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Материалы будут переданы следователям Следственного комитета для дальнейшего расследования, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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