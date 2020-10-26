В Иркутской области «Газель» насмерть сбила пешехода

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП произошло на федеральной трассе



24 октября около 5.38 часов в Аларском районе Иркутской области водитель автомобиля «Газель 172422» на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» сбил пешехода, который шёл по проезжей части дороги.



В результате ДТП 57-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.



