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В Иркутской области «Газель» насмерть сбила пешехода

В Иркутской области «Газель» насмерть сбила пешехода
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
ДТП произошло на федеральной трассе

24 октября около 5.38 часов в Аларском районе Иркутской области водитель автомобиля «Газель 172422» на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» сбил пешехода, который шёл по проезжей части дороги.

В результате ДТП 57-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

ДТП смерть
 
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