ДТП произошло на федеральной трассе
24 октября около 5.38 часов в Аларском районе Иркутской области водитель автомобиля «Газель 172422» на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» сбил пешехода, который шёл по проезжей части дороги.
В результате ДТП 57-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
В Иркутской области «Газель» насмерть сбила пешехода
Происшествия, Фото:
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