Лесники пешком прошли по следу
Во время рейдового патрулирования в лесах Заиграевского района Бурятии лесники обнаружили следы автомобиля на снегу.
Лесники решили оставить свой автомобиль и пешком проследовать по следам. Оставленный след вёл лесников глубоко в лес. По мере приближения к месту нарушения, уже были слышны звуки бензопилы. Вскоре лесники обнаружили мужчину, который заготавливал древесину. На просьбу представить правоустанавливающие документы, мужчина сознался, что спилил сосны незаконно.
В ходе осмотра выяснилось, что мужчина успел заготовить около 2 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 20 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «ЗИЛ» и бензопила были изъяты.
В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Справка:
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.
В Бурятии «чёрного» лесоруба выдали следы на снегу
Происшествия, Фото:
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