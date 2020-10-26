В Бурятии «чёрного» лесоруба выдали следы на снегу

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Лесники пешком прошли по следу



Во время рейдового патрулирования в лесах Заиграевского района Бурятии лесники обнаружили следы автомобиля на снегу.



Лесники решили оставить свой автомобиль и пешком проследовать по следам. Оставленный след вёл лесников глубоко в лес. По мере приближения к месту нарушения, уже были слышны звуки бензопилы. Вскоре лесники обнаружили мужчину, который заготавливал древесину. На просьбу представить правоустанавливающие документы, мужчина сознался, что спилил сосны незаконно.



В ходе осмотра выяснилось, что мужчина успел заготовить около 2 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 20 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «ЗИЛ» и бензопила были изъяты.



В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Справка:



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.





