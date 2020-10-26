В автобусе ехали 29 человек
В воскресенье, 25 октября, в районе 412 километра федеральной трассы «Вилюй» в Нижнеилимском районе Иркутской области перевернулся пассажирский автобус. Он выполнял рейс из Иркутска в Усть-Кут.
В салоне находилось 29 человек, пострадал один из них.
- Предварительно установлено, что сегодня около 10:30 (05:30 мск) в районе 412 км федеральной автодороги «Вилюй» произошло опрокидывание пассажирского автобуса «Неоплан», двигавшегося по маршруту Иркутск - Усть-Кут. В автобусе находились 29 человек, из них два водителя. По последней информации, в ДТП с автобусом имеется один пострадавший - 64-летний пассажир, - говорится в сообщении ГУ МВД по Иркутской области.
Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
В Иркутской области на трассе перевернулся пассажирский автобус
Происшествия, Фото:
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