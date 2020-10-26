Читинка убила своего сожителя

Между ними произошёл конфликт во время застолья



В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Читы, обвиняемой в убийстве.



По данным следствия, 4 июля 2020 года в дачном кооперативе «Фотон» женщина двумя ударами ножа убила своего 33-летнего сожителя.



Преступление было совершено в ходе застолья. Женщина поссорилась с сожителем и дважды ударила его ножом, в грудь и спину. От полученных травм мужчина скончался на месте.



В ходе предварительного следствия женщина частично признала вину. По версии обвиняемой, мужчина первым напал на неё и она, защищаясь, ударила сожителя ножом. Происхождение второго ранения женщина объяснить не смогла.



Следствием собраны достаточные доказательства, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

