Между ними произошёл конфликт во время застолья
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Читы, обвиняемой в убийстве.
По данным следствия, 4 июля 2020 года в дачном кооперативе «Фотон» женщина двумя ударами ножа убила своего 33-летнего сожителя.
Преступление было совершено в ходе застолья. Женщина поссорилась с сожителем и дважды ударила его ножом, в грудь и спину. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В ходе предварительного следствия женщина частично признала вину. По версии обвиняемой, мужчина первым напал на неё и она, защищаясь, ударила сожителя ножом. Происхождение второго ранения женщина объяснить не смогла.
Следствием собраны достаточные доказательства, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
Читинка убила своего сожителя
Происшествия, Фото:
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