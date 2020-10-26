«КамАЗ» обесточил сотые квартала в Улан-Удэ

Авария случилась вчера днём



Накануне, 25 октября, в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло аварийное отключение света.



В 14:51 при проведении дорожных работ, автомобилем «КамАЗ» была сбита электроопора, в результате аварийно отключилась подстанция «Полигон». Под отключение электроэнергии попали потребители ул. Вербная, ул Хвойная, Полевая, СНТ «Сокольники», насосная водопроводная станция 101 квартала.



В связи с отключением электроэнергии на насосной станции произошло отключение холодного водоснабжения потребителям микрорайонов 117, 118, 119, 120.



Потребители запитаны поэтапно. В 16:52 отсекли аварийный участок высоковольтной линии в сторону СНТ «Сокольники» и запитали по нормальной схеме всех потребителей, кроме потребителей СНТ «Сокольники». Время отключения суть более двух часов. В 21:51 произведена замена электроопоры, электроэнергия восстановлена оставшимся потребителям по нормальной схеме. Время отключения составило шесть часов, сообщается в оперативной сводке по городу.





