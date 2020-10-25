В Иркутской области из-за пьяного водителя пострадал ребёнок

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мальчика госпитализировали в больницу



22 октября в городе Тулун на пересечении переулка Школьный и улицы Советская столкнулись автомобили «Тойота Виста» и «Тойота Ипсум». В результате аварии 10-летний мальчик, пассажир «Тойоты Ипсум» с травмами был доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Процедура медицинского освидетельствования показала, что 31-летний водитель «Тойоты Виста» находится в состоянии алкогольного опьянения.



В отношении водителя составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». В 2013 году он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея водительских прав.



