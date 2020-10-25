Мальчика госпитализировали в больницу
22 октября в городе Тулун на пересечении переулка Школьный и улицы Советская столкнулись автомобили «Тойота Виста» и «Тойота Ипсум». В результате аварии 10-летний мальчик, пассажир «Тойоты Ипсум» с травмами был доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Процедура медицинского освидетельствования показала, что 31-летний водитель «Тойоты Виста» находится в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении водителя составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». В 2013 году он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея водительских прав.
В Иркутской области из-за пьяного водителя пострадал ребёнок
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жалобу проверяют следователи
Инцидент произошёл на вокзале
60-летний мужчина пропал 1 июля
Мужчина пытался украсть алкоголь, а смог – только муку
Обошлось без пострадавших
Из-за аварии было затруднено движение
Пьяный пассажир забыл телефон в салоне машины
От похолодания пострадали хозяйства в шести районах края
«Сколько здесь кубометров мусора, даже боюсь предположить», - говорит очевидец, заснявший свалку на видео
Задержанный обманул пенсионера в Иркутске
Грабитель попросил телефон для звонка
Вандала задержал сторож
Воровка решила опробовать метод кражи, о котором узнала недавно
Виновник аварии был пьян и не имел прав
«Иволгинская скотина выходит на дорогу, несмотря ни на что», - возмущаются местные жители