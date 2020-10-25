Жалобу проверяют следователи
22 октября на федеральном телеканале показали сюжет о том, что в суде Нижнеилимского района Иркутской области мужчина и женщина решают вопрос об определении места жительства их ребёнка. В эфире 20-летняя девушка и её адвокат заявили о том, что в марте бывший супруг удерживал её в квартире в посёлке Мегет Ангарского городского округа в течение недели, лишив её средства связи.
По данному сообщению следственный отдел по Ангарску организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».
- В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Ангарчанка заявила о недельном заточении против её воли
Происшествия, Фото:
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