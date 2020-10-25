Ангарчанка заявила о недельном заточении против её воли

Жалобу проверяют следователи



22 октября на федеральном телеканале показали сюжет о том, что в суде Нижнеилимского района Иркутской области мужчина и женщина решают вопрос об определении места жительства их ребёнка. В эфире 20-летняя девушка и её адвокат заявили о том, что в марте бывший супруг удерживал её в квартире в посёлке Мегет Ангарского городского округа в течение недели, лишив её средства связи.



По данному сообщению следственный отдел по Ангарску организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».



- В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

