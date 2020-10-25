60-летний мужчина пропал 1 июля
Полиция просит жителей Бурятии о помощи с поисками пропавшего жителя Сызрани. Ориентировка на разыскиваемого появилась на сайте МВД по Бурятии.
МУ МВД России «Сызранское» Самарской области разыскивает без вести пропавшего 60-летнего жителя Сызрани Сергея Полянскова. Мужчина 1 июля ушёл из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: европейской внешности, на вид 60 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы седые, имеется залысина. Носит усы.
Особые приметы: на пальце руки татуировка в виде перстня.
Был одет: майка зелёного цвета, брюки чёрные, кроссовки чёрного цвета с белыми полосками по бокам.
Жителей Бурятии при наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просят сообщить в МУ МВД России «Сызранское» по телефонам: (88464)35-58-36, 8(999)701-63-75, 102 (112).
Жителей Бурятии просят о помощи в поисках жителя Сызрани
Происшествия, Фото:
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