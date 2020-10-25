В Бурятии поймали крайне неудачливого вора

Мужчина пытался украсть алкоголь, а смог – только муку



27-летний житель Баунтовского района Бурятии, пытавшийся украсть алкоголь, будет привлечён к уголовной ответственности за кражу муки. Об этом деле рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



В августе нетрезвый молодой человек ночью пришёл в магазин за спиртным. Поскольку торговая точка уже была закрыта, он решил пробраться в помещение через окно.



Вор чуркой разбил оконное стекло, однако путь преградила металлическая решётка. Аналогичным образом он поступил со вторым оконным стеклом, но по той же причине проникнуть вовнутрь не смог.



Тогда молодой человек решил сломать окошечко на двери, через которое продавцы отпускают товар, что он и сделал. Оставалось только дотянуться до бутылок с алкоголем, доступу к которым мешали упаковки с мукой. Одну за другой сельчанин вынул 10 пачек муки, но достать спиртное ему так и не удалось.



Сложив украденную муку в пакет, он побрёл домой. Однако, осознав нецелесообразность кражи муки, наличие которой, к тому же, могло выдать его полиции, он избавился от неё. Муку вор выбросил в реку.



Вскоре гражданин был задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Свою вину он признал.



Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.



