В Улан-Удэ столкнулись машины «Ниссан» и «Митцубиши»



Накануне около 14.30 на улице Дарханская в Улан-Удэ произошла авария. Девушка на автомобиле «Nissan Murano» выехала со второстепенной дороги и столкнулась с автомобилем «Outlander Mitsubishi». В последнем находились пенсионеры.



Пострадавших в результате ДТП нет.

















