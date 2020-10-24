В Улан-Удэ столкнулись машины «Ниссан» и «Митцубиши»

Обошлось без пострадавших
Накануне около 14.30 на улице Дарханская в Улан-Удэ произошла авария. Девушка на автомобиле «Nissan Murano» выехала со второстепенной дороги и столкнулась с автомобилем «Outlander Mitsubishi». В последнем находились пенсионеры.
Пострадавших в результате ДТП нет.
Обошлось без пострадавших
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