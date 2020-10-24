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В Улан-Удэ столкнулись машины «Ниссан» и «Митцубиши»

В Улан-Удэ столкнулись машины «Ниссан» и «Митцубиши»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обошлось без пострадавших 

Накануне около 14.30 на улице Дарханская в Улан-Удэ произошла авария. Девушка на автомобиле «Nissan Murano» выехала со второстепенной дороги и столкнулась с автомобилем «Outlander Mitsubishi». В последнем находились пенсионеры.

Пострадавших в результате ДТП нет. 




ДТП
 
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