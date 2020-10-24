В Улан-Удэ произошло тройное ДТП

Из-за аварии было затруднено движение
Накануне около 17 часов в 112 микрорайоне Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Сначала столкнулись две «Тойоты». После одна из машин, в которую изначально врезались, в свою очередь столкнулась с автомобилем «Honda Odyssey».
Обошлось без пострадавших. Из-за аварии было затруднено движение, так как на противоположной стороне дороги производились ремонтные работы, и вся полоса была закрыта.
Из-за аварии было затруднено движение
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