В Улан-Удэ произошло тройное ДТП









Накануне около 17 часов в 112 микрорайоне Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Сначала столкнулись две «Тойоты». После одна из машин, в которую изначально врезались, в свою очередь столкнулась с автомобилем «Honda Odyssey».Обошлось без пострадавших. Из-за аварии было затруднено движение, так как на противоположной стороне дороги производились ремонтные работы, и вся полоса была закрыта.