В Улан-Удэ таксист украл со счёта пассажира деньги

Пьяный пассажир забыл телефон в салоне машины



16 октября в полицию в Улан-Удэ поступило заявление от 58-летнего горожанина. Мужчина сообщил, что ночью у него пропал сотовый телефон, с которого в дальнейшем с помощью мобильного банка были украдены 7000 рублей.



Позже установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний улан-удэнец.



Молодой человек подвозил нетрезвого заявителя к друзьям в посёлок Восточный, однако остался без оплаты своих услуг: пообещав взять у приятелей деньги и рассчитаться за поездку, пассажир покинул автомобиль и больше не вернулся.



Уже уезжая, водитель заметил в салоне машины телефон, оставленный недобропорядочным клиентом. Увидев в нём сообщения банковского сервиса, он проверил баланс и с помощью мобильного банка перевёл себе на счёт семь тысяч рублей. От гаджета парень избавился.



Сейчас он привлекается к уголовной ответственности за преступление, совершённое при похожих обстоятельствах в Иволгинском районе.



- Подозреваемый имеет 9 классов образования. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело.



