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В Улан-Удэ таксист украл со счёта пассажира деньги

В Улан-Удэ таксист украл со счёта пассажира деньги
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пьяный пассажир забыл телефон в салоне машины

16 октября в полицию в Улан-Удэ поступило заявление от 58-летнего горожанина. Мужчина сообщил, что ночью у него пропал сотовый телефон, с которого в дальнейшем с помощью мобильного банка были украдены 7000 рублей.

Позже установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний улан-удэнец.

Молодой человек подвозил нетрезвого заявителя к друзьям в посёлок Восточный, однако остался без оплаты своих услуг: пообещав взять у приятелей деньги и рассчитаться за поездку, пассажир покинул автомобиль и больше не вернулся.

Уже уезжая, водитель заметил в салоне машины телефон, оставленный недобропорядочным клиентом. Увидев в нём сообщения банковского сервиса, он проверил баланс и с помощью мобильного банка перевёл себе на счёт семь тысяч рублей. От гаджета парень избавился.

Сейчас он привлекается к уголовной ответственности за преступление, совершённое при похожих обстоятельствах в Иволгинском районе.

- Подозреваемый имеет 9 классов образования. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело. 

кража
 
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