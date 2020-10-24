В Улан-Удэ таксист украл со счёта пассажира деньги

Пьяный пассажир забыл телефон в салоне машины
16 октября в полицию в Улан-Удэ поступило заявление от 58-летнего горожанина. Мужчина сообщил, что ночью у него пропал сотовый телефон, с которого в дальнейшем с помощью мобильного банка были украдены 7000 рублей.
Позже установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний улан-удэнец.
Молодой человек подвозил нетрезвого заявителя к друзьям в посёлок Восточный, однако остался без оплаты своих услуг: пообещав взять у приятелей деньги и рассчитаться за поездку, пассажир покинул автомобиль и больше не вернулся.
Уже уезжая, водитель заметил в салоне машины телефон, оставленный недобропорядочным клиентом. Увидев в нём сообщения банковского сервиса, он проверил баланс и с помощью мобильного банка перевёл себе на счёт семь тысяч рублей. От гаджета парень избавился.
Сейчас он привлекается к уголовной ответственности за преступление, совершённое при похожих обстоятельствах в Иволгинском районе.
- Подозреваемый имеет 9 классов образования. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия, Фото:
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