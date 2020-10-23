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Улан-удэнка с фейковым чеком украла духи и косметику

Улан-удэнка с фейковым чеком украла духи и косметику
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Воровка решила опробовать метод кражи, о котором узнала недавно

В Улан-Удэ полицейские задержали 21-летнюю горожанку. Она украла парфюмерию и косметику из магазина в торговом центре. 
Воровка воспользовалась фейковым электронным чеком, который показала продавцу. Ущерб составил около 3,5 тысяч рублей.

По словам девушки, она узнала о возможности кражи с помощью фейкового расчёта и решила испытать этот метод.

Горожанка учится в колледже, замужем, воспитывает маленького ребёнка. В содеянном она раскаялась и пообещала возместить причинённый ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дознание продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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