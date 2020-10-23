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В Улан-Удэ «заминировали» «Народный» и автовокзал

В Улан-Удэ «заминировали» «Народный» и автовокзал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вызов поступил в обеденное время

Вчера, 22 октября, в обеденный перерыв в экстренные службы поступил сигнал о минировании торгового комплекса «Народный» и автовокзала. Прибывшие взрывотехники оцепили территорию и эвакуировали посетителей.

Очевидец происшествия рассказал «Байкал-Daily», что специалисты осмотрели территорию и помещения, но никаких опасных предметов не нашли.

Позже сотрудники уголовного розыска задержали звонившего. Им оказался 37-летний житель Кижингинского района. Мужчина уже был судим за подобное. Кроме этого, он был пьян.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Также в отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.


ложное минирование эвакуация автовокзал
 
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